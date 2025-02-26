Враг атаковал черноморские города, ВКС РФ нанесли ответный ракетный удар по местам пусков вражеских БПЛА в Николаеве и акватории Одессы, огненное месиво в Киеве и Харькове, удары по Украине 26 февраля Юлия СоколоваРакеты ударили по местам, откуда враг запускал дроны в ночь на 26 февраля, а Киев, Харьков, Запорожье содрогались от взрывов.