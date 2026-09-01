В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации

В органы внутренних дел поступило заявление от 44‑летней жительницы региона, которая рассказала о происшествии с её 17‑летней дочерью.
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