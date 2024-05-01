Астраханская область вошла в число лауреатов конкурса «Россия – футбольная страна»

Наш регион отметили в развитии женского футбола. Российский футбольный союз объявил победителей национального конкурса «Россия – футбольная страна», направленного на популяризацию игры №1 в самых различных направлениях.
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