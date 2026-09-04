Автостат: Августовские продажи авто в России снизились на 6,5%

В августе 2026 года в России продажи новых авто снизились на 6,5% до 114,3 тыс. лидерами стали Lada и Haval.
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