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Царьград

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Автостат: Августовские продажи авто в России снизились на 6,5%

Автостат: Августовские продажи авто в России снизились на 6,5%

В августе 2026 года в России продажи новых авто снизились на 6,5% до 114,3 тыс. лидерами стали Lada и Haval.

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