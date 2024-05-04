YMCA Moldova продолжает программу поддержки украинских беженцев

В самом центре столицы недавно открылась новая штаб-квартира YMCA Moldova. Помимо различных услуг по личностному и профессиональному росту для молодых людей, Общественный центр ресурсов и развития YMCA Moldova также заботится об украинских беженцах.
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