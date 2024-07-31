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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Что мужчины считают самым привлекательным во внешности женщины

Эксперты по нейромаркетингу смогли расшифровать, куда направлены глаза человека в разных ситуациях. Исследования показали, что мужчина, который смотрит на женщину, обращает внимание на соотношение ее талии и бедер, затем на ноги, потом на грудь и только потом на лицо! Девочки делайте выводы! Те из вас, кто не так красив лицом, но сохранил первые три параметра, […].

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