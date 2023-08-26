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Пашин о проблемах в Америке: «Английским нужно было с детства заниматься. В каких-то местах не понимал тренера, адаптация далась тяжело»

21-летний игрок в межсезонье перешел в «Спартак» из «Каролины» на правах аренды. В прошлом сезоне он играл за «Чикаго Вулвс», выступавших в качестве фарма «Харрикейнс» в АХЛ.

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