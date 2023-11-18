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Веа проиграл президентские выборы в Либерии после 6 лет у власти. Его правительство критиковали за коррупцию и невыполненные обещания

Веа проиграл президентские выборы в Либерии после 6 лет у власти. Его правительство критиковали за коррупцию и невыполненные обещания

Действующий глава государства проиграл второй тур президентских выборов оппозиционному кандидату Джозефу Бокаю.

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