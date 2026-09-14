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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Собянин сообщил, как открытие МЦК преобразило транспорт Москвы

Десятилетие отмечает Московское центральное кольцо. Сергей Собянин отметил, что открытие МЦК в 2016 году кардинально изменило транспортную систему Москвы.

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