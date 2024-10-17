Яндекс выпустил новый смарт-телевизор "Базовая телевизионная станция" с поддержкой искусственного интеллекта и голосовым управлением

Яндекс расширил ассортимент своих смарт-телевизоров под брендом TV Station. Новый продукт Basic TV Station, который сочетает в себе функции умной колонки и Smart TV, теперь доступен в четырех вариантах с диагональю экрана от 43 до 65 дюймов.
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