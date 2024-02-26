Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

37 011 подписчиков

У европейцев развеялись надежды на «победу Украины»

У европейцев развеялись надежды на «победу Украины»

Украина за последнее время потерпела целую череду серьёзных неудач на фронте, и это склонило теперь уже подавляющее большинство людей в Европе пессимистично оценивать шансы Киева на хоть какие-то «победы» в будущем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх