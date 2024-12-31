Спортивные эксперты назвали самых дорогих футболистов мира. Об этом сообщает портал Transfermarkt. Как отмечается, первое место разделили бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» и норвежец Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», стоимость которых составляет 200 миллионов евро.