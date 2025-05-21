Троица — праздник света, зелени и духовного рождения: как в России отметят День Святой Троицы в 2025 году Ирина ВальковаВ воскресенье, 8 июня 2025 года, православные христиане в России и по всему миру отметят один из самых значимых праздников церковного календаря — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.