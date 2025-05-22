Зелёный свет фильмы про СВО получат, когда погонят из кино либералов – Бурляев. Художественные фильмы о специальной военной операции появятся только после отмены принятого при Ельцине закона о культуре, запрещающего государству вмешиваться в творческие процессы, но обеспечивающего их рублем.