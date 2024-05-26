«Дорога в будущее»: 50 лет назад на строительство БАМа отправился первый комсомольский отряд 27 апреля 1974 года на строительство Байкало-Амурской магистрали отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд.
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