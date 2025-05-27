Сколько стоит выпендрёж? Россия сможет ответить на снятие ограничений по оружию. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц снял ограничения по дальности для оружия ВСУ. Чем это грозит самой Германии и простым немцам?Снятие Германией ограничений по использованию ВСУ дальнобойного оружия предполагает увеличение буферной зоны России.