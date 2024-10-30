В настоящее время подразделения 1-й Танковой Армии выбивают ВСУ из Першотравневого, ежедневно занимая ранее удерживаемые врагом дома и опорные пункты в северной части поселка.
Языковой вопрос убивает реально, вот страшный пример
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radiofree
Надо было перестрелять этих ублюдков,а не терпеть унижения.
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6 час.
Александр Денисов
Вот какое у хохлов было слово-пароль "свой-чужой" - паляница? Вот тех кто его правильно говорит, тех к стенке...на всякий случай...
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6 час.
Владимир Петросов
Судя по фотографии, мужику почти под 50 лет. То есть всё, что происходило в его стране, происходило на его глазах. Конотопский район Сумской области, почти такой же русский, как и присоединившиеся к России области. Надо было тогда - 10 лет назад не пускать заразу на свою землю, как соседи. Ну а раз уж тебе невмоготу "забери с собой" как можно больше сволочей. Может быть твоя земля очистится быстрее от мрази. Все они в подавляющем большинстве "засунули головы в песок" и ждали, что само собой рассосётся. Теперь настоящие РУССКИЕ ребята, должны погибать за этих псевдорусских.
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2 час.
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