Языковой вопрос убивает реально, вот страшный пример

Владимир Петросов

Судя по фотографии, мужику почти под 50 лет. То есть всё, что происходило в его стране, происходило на его глазах. Конотопский район Сумской области, почти такой же русский, как и присоединившиеся к России области. Надо было тогда - 10 лет назад не пускать заразу на свою землю, как соседи. Ну а раз уж тебе невмоготу "забери с собой" как можно больше сволочей. Может быть твоя земля очистится быстрее от мрази. Все они в подавляющем большинстве "засунули головы в песок" и ждали, что само собой рассосётся. Теперь настоящие РУССКИЕ ребята, должны погибать за этих псевдорусских.