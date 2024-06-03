Агент Радмановаца назвал шуткой средний палец "Зениту" в финале Кубка России

Боян Минич, агент футболиста "Балтики" Николы Радмановаца, который продемонстрировал неприличный жест игрокам петербургского "Зенита" во время церемонии награждения после суперфинала Кубка России, назвал произошедшее шуткой.
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