Север Столицы
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Север Столицы

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Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов экспорта, поддержанного городом

Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов экспорта, поддержанного городом

Город помог заключить экспортные контракты на 1,4 млрд рублей Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что объём экспорта высоких технологий из Москвы, который поддерживается городом, вырос более чем в три раза.

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