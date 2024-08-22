Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов экспорта, поддержанного городом

Город помог заключить экспортные контракты на 1,4 млрд рублей Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что объём экспорта высоких технологий из Москвы, который поддерживается городом, вырос более чем в три раза.
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