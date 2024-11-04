НИКОГДА НЕ БЫЛО — И ВОТ ОПЯТЬ

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Sergey Ivanov

Ну, дорогой, много хочешь! Пукнуть так, чтобы знамя колыхнулось- это уже немало! А ведь мой пук и тебя заставил мозг наморщить! Вот ведь даже писулькой мне разродился. Вот и извилина лишняя появилась! Итак, спрашиваешь, что дальше? А дальше предлагаю тебе подумать вот над каким наблюдением: Почему у любого народа на чужбине есть своя диаспора- и только у русских ее нет? Есть мощные диаспоры- китайсие чайна- тауны. Есть у нас диаспоры таджикские- доставшие всех нас, в России. Есть диаспоры украинские в Канаде. И только русских диаспор нет нигде! К чему бы это? Может, потому, что власть методично и целенаправленно выбивает из русских все русское? Мы ведь «интернационалисты»... Это ведь русские всегда и всем должны... Вот ведь и сейчас нет у русских ничего русского! Эта власть отняла у русских даже право называться русскими! В России нет русских! Есть «русскоязычные»! И ведь неспроста власть придумала для нас поганое это словечко. Потому, что русских она боится больше, чем «понаехавших» таджиков с узбеками. Потому, что русский народ, очнувшись, спросит власть: -Как так получилось, что все вокруг, что было народным, вдруг стало чьим- то? А ведь русских в России 80%- примерно столько же, сколько франков во Франции. И ведь живут во Франции французы, а не «франкоязычные»! И не пора ли восстановить справедливость? Как? Спроси об этом того, кто в Мавзолее лежит. Наша власть так боится его, что даже заколачивает его фанерой на 9 Мая. И сказать он может много! И поучить может многому. Например, тому, как заставить власть слушать народ. Он, правда, сам не сильно любил русский народ. Но он предложил другую общность- классовую. Нынешняя власть не в состоянии предложить никакую. Она боится национальной общности, но еще больше боится общности классовой.