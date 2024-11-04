Захар Прилепин То, что Дарью Богданову (иноагента, правнучку легендарного Чкалова) внесли в список террористов и экстремистов, вызывает ряд вопросов и мыслей о наследниках тех, кто строил нашу страну, своими подвигами выводил её на международную орбиту, обеспечивая лучшее будущее своим детям и внукам.
НИКОГДА НЕ БЫЛО — И ВОТ ОПЯТЬ
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Ну, дорогой, много хочешь! Пукнуть так, чтобы знамя колыхнулось- это уже немало! А ведь мой пук и тебя заставил мозг наморщить! Вот ведь даже писулькой мне разродился. Вот и извилина лишняя появилась! Итак, спрашиваешь, что дальше? А дальше предлагаю тебе подумать вот над каким наблюдением: Почему у любого народа на чужбине есть своя диаспора- и только у русских ее нет? Есть мощные диаспоры- китайсие чайна- тауны. Есть у нас диаспоры таджикские- доставшие всех нас, в России. Есть диаспоры украинские в Канаде. И только русских диаспор нет нигде! К чему бы это? Может, потому, что власть методично и целенаправленно выбивает из русских все русское? Мы ведь «интернационалисты»... Это ведь русские всегда и всем должны... Вот ведь и сейчас нет у русских ничего русского! Эта власть отняла у русских даже право называться русскими! В России нет русских! Есть «русскоязычные»! И ведь неспроста власть придумала для нас поганое это словечко. Потому, что русских она боится больше, чем «понаехавших» таджиков с узбеками. Потому, что русский народ, очнувшись, спросит власть: -Как так получилось, что все вокруг, что было народным, вдруг стало чьим- то? А ведь русских в России 80%- примерно столько же, сколько франков во Франции. И ведь живут во Франции французы, а не «франкоязычные»! И не пора ли восстановить справедливость? Как? Спроси об этом того, кто в Мавзолее лежит. Наша власть так боится его, что даже заколачивает его фанерой на 9 Мая. И сказать он может много! И поучить может многому. Например, тому, как заставить власть слушать народ. Он, правда, сам не сильно любил русский народ. Но он предложил другую общность- классовую. Нынешняя власть не в состоянии предложить никакую. Она боится национальной общности, но еще больше боится общности классовой.
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1 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Да ладно, прав Прилепин во всем.
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58 мин.
Валерий Евстафьев
1. Я так и думал: сказать нечего. Вы, как плохой писатель: ставите вопрос и исчезаете. 2. Судя по апломбу: ещё и красный материалист. Помолчал бы лучше перед лицом всемирного фиаско с крахом СССР. 3. Следовательно, ничего не можете предложить реального, кроме того, что уже однажды было народом предано, то есть отвергнуто, если дело обернулось коллективным, всеобщим предательством. 4. К обитателю мавзолея у меня нет вопросов, все его возможные ответы народ и жизнь отвергли. Моя благодарность ему за октябрь 1917 года и не более того: Россию от поглощения западом спас, но обрёк на недолгую и непростую жизнь, пытаясь из страны-идеалистки, живущей с Богом, сделать материалистку, которая ни в Бога, ни в чёрта не верит, то есть в беспредельщицу. 5. Пока в народе жива была память о божественной морали, все ленинские и сталинские штучки проходили и шли на пользу, но как только память о божественной морали стала в народе иссякать - всё сложилось, как карточный домик, включая "нерушимый экономический базис социализма", не говоря уже о его "надстройке" (прости, Господи). 6. Возрождать необходимо единую моральную основу общества, объединять (сегодня День народного единства) народ надо на почве единой морали - нашего общего буквального понимания добра, зла и справедливости. 7. Что есть Победа? Победа - результат взаимодействия всех со всеми, для этого нужна взаимопомощь, для взаимопомощи нужно взаимоуважение, а для взаимоуважения нужна единая духовная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль. Которой пока нет, но принципы которой отлично всем известны, осталось только принять, утвердить и следовать им, воспитывать детей, спрашивать с людей, говорить с обществом и властью на общем языке единой морали. ВЫВОДЫ: - социализм надо строить не по Ленину-Сталину, а с единой духовной, социальной, патриотической и основополагающей моралью в голове, в душе и в паспорте, где она должна быть приведена в виде "Кодекса чести гражданина России" с нашей личной подписью под ним, как под Присягой; - западный материализм - светская одежда дьявола, изуродовавший душу России должен быть изгнан из наших рубежей обратно на закат, откуда пришёл, а наша единая духовная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль должна стать здесь в России основой любой личной, общественной и государственной деятельности.
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51 мин.
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