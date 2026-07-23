Суд в Орле допросил питерского производителя конструкций

Вячеслав Шепиль, возглавляющий в Санкт-Петербурге «Завод металлических конструкций», стал одним из самых загадочных свидетелей, допрошенных в ходе судебного процесса над советником губернатора Клычкова Сергеем Лежневым.
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