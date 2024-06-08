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Подмосковные УК расчистили от захламления еще 2 тысячи холлов в домах

Подмосковные УК расчистили от захламления еще 2 тысячи холлов в домах

Управляющие компании Подмосковья под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области расчистили захламленные холлы и другие места общего пользования в двух тысячах многоквартирных домов.

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