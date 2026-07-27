The official representative of the Russian Foreign Ministry, Maria Zakharova, drew attention to the recent statements by the British Prime Minister, Keir Starmer, that the country's parliament had "become the most homosexual" in the world.
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