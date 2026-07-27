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The Eurasia Daily news agency

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Zakharova pointed to the "most homosexual parliament" in the world

Zakharova pointed to the "most homosexual parliament" in the world

The official representative of the Russian Foreign Ministry, Maria Zakharova, drew attention to the recent statements by the British Prime Minister, Keir Starmer, that the country's parliament had "become the most homosexual" in the world.

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