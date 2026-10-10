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Царьград

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В Самаре усилят транспорт перед матчем «Крылья Советов» и «Спартака»

В Самаре усилят транспорт перед матчем «Крылья Советов» и «Спартака»

10 октября перед матчем на «Солидарность Самара Арене» изменят маршруты автобусов № 1 и № 67, которые будут подъезжать к стадиону по улицам Дальней, Арена 2018, Волжскому и Московскому шоссе, а после игры увеличат число рейсов трамваев № 11, № 12 и № 22.

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