Вчера мы опубликовали отрывки письма Андрея Фёдоровича Дунаева к президенту Джозефу Байдену. Андрей Дунаев имеет право по старшинству и заслугам перед Родиной обращаться на "ты" к президенту США, но честь русского офицера обязывает быть вежливым, даже если оппонентом выступает непорядочный потомок европейских авантюристов, ведущий мир к третьей мировой войне.
Письмо русского министра Байдену
Комментарии
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Юрий Николаев
Проникновенно! Но бесполезно. Пиндосы, это ТУПОЙ скот! Не зря же говорил наш незабвенный Задорнов_____ НУ ТУПЫЕ!!! Поэтому до них всё одно не дойдёт. А дойдёт только после доброй зуботычины!
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19 час.
татьяна кирк
К кому он обращается ? К этому безмозглому идолу? К этому трухлявому пню? Да он и десятой части письма не поймёт. Умное, эмоциональное, патриотическое послание, но только это- "звонок в пустую квартиру". Как говорила моя бабушка :"Ему хоть кол на голове теши...."👎
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14 час.
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