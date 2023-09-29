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Мы из Советского Союза

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Письмо русского министра Байдену

Письмо русского министра Байдену

Вчера мы опубликовали отрывки письма Андрея Фёдоровича Дунаева к президенту Джозефу Байдену. Андрей Дунаев имеет право по старшинству и заслугам перед Родиной обращаться на "ты" к президенту США, но честь русского офицера обязывает быть вежливым, даже если оппонентом выступает непорядочный потомок европейских авантюристов, ведущий мир к третьей мировой войне.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Проникновенно! Но бесполезно.  Пиндосы, это ТУПОЙ скот! Не зря же говорил наш незабвенный Задорнов_____ НУ ТУПЫЕ!!! Поэтому до них всё одно не дойдёт. А дойдёт только после доброй зуботычины!
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19 час.
татьяна кирк
К кому он обращается ? К этому безмозглому идолу? К этому трухлявому пню? Да он и десятой части  письма не поймёт.  Умное, эмоциональное, патриотическое послание, но только  это- &quot;звонок в пустую квартиру&quot;.   Как говорила моя бабушка :&quot;Ему хоть кол на голове теши....&quot;👎
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14 час.

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