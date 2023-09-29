Письмо русского министра Байдену

Проникновенно! Но бесполезно. Пиндосы, это ТУПОЙ скот! Не зря же говорил наш незабвенный Задорнов_____ НУ ТУПЫЕ!!! Поэтому до них всё одно не дойдёт. А дойдёт только после доброй зуботычины!

татьяна кирк

К кому он обращается ? К этому безмозглому идолу? К этому трухлявому пню? Да он и десятой части письма не поймёт. Умное, эмоциональное, патриотическое послание, но только это- "звонок в пустую квартиру". Как говорила моя бабушка :"Ему хоть кол на голове теши...."👎