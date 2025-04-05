В Перми вырастет количество кадок мобильного озеленения

В Перми планируют значительно увеличить количество кадок с мобильным озеленением. По информации начальника управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, в городе ставится задача довести число таких контейнеров до двух тысяч.
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