Редкая европейская бабочка, которую прежде не фиксировали в России, обнаружена в Адыгее. Речь идёт о листовёртке Epiblema cnicicolana — небольшом насекомом, занесённом в число редких на всём протяжении его известного ареала.
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