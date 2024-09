Исследования демонстрируют, что люди с сахарным диабетом 2 типа подвержены более высокому риску развития астмы, и наоборот

Согласно данным анализа, который был представлен на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes), прошедшем в Мадриде, Испания с 9 по 13 сентября, люди с сахарным диабетом 2 типа (СД2) склонны к развитию астмы, а люди с астмой — к развитию сахарного диабета 2 типа.