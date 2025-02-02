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Представитель МИД Захарова посоветовала США создать Агентство помощи самим себе

Представитель МИД Захарова посоветовала США создать Агентство помощи самим себе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приостановку работы сайта американского агентства USAID (Агентства США по международному развитию), деятельность которого заморозил Дональд Трамп.

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