В Приморье из-за грозного циклона сокращают рабочий день

В Приморье из-за сильных осадков и штормового ветра – до 30 метров в секунду – введено свободное посещение занятий для школьников, а Дальневосточный федеральный университет перевел студентов на дистанционное обучение.
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