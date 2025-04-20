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Татар-информ

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Волынец назвала сожительство «крайностью»: Люди могут каждую неделю менять партнеров

Волынец назвала сожительство «крайностью»: Люди могут каждую неделю менять партнеров

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец назвала сожительство «крайностью». По ее мнению, люди могут разбежаться при первой ссоре, а потом сойтись с другим человеком и так менять партнеров каждую неделю.

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