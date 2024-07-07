Мигрантка-террористка рассказала о своём отношении к русскому народу и России

Александр Ляшенко

Попавшихся на взятках при выдачи российского гражданства,рассматривать как диверсантов,судить с обязательной конфискацией имущества у всех родственников.Запретить ввоз мигрантов на 50-70 лет.Разрешение на въезд и на работу,предприниматель должен оформлять публично с разрешения местных властей и разрешения коренных жителей! И никак иначе.Плевать на хитрожопых глав этнических диаспор, подкупленых ими юристов.