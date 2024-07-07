Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • алекс кузь
    Интересно, могут ли немусульмане присутствовать на коврике в мечети или с мусульманами. Православие, подобное присутс...Мигрантка-террори...
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Мигрантка-террористка рассказала о своём отношении к русскому народу и России

Мигрантка-террористка рассказала о своём отношении к русскому народу и России

Русская журналистка Наталья на странице своего медиа опубликовала диалог, содержащий отменную политизированную русофобию, исходящую от обычной продавщицы-инородки в винном магазине.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Попавшихся на взятках при выдачи российского гражданства,рассматривать как диверсантов,судить  с обязательной конфискацией имущества у всех родственников.Запретить ввоз мигрантов на 50-70 лет.Разрешение на въезд и на работу,предприниматель должен оформлять публично с разрешения местных властей и разрешения коренных жителей! И никак иначе.Плевать на хитрожопых глав этнических диаспор, подкупленых  ими юристов.
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7 час.
Станислав Березнев
В расход тварину. Бутылкой водки по жбану и весь разговор.
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5 час.
алекс кузь
Интересно, могут ли немусульмане присутствовать на коврике в мечети или с мусульманами. Православие, подобное присутствие в церквях, не запрещает.
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4 час.

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