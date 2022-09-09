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Правда о наступлении ВСУ: Заявление командира русского батальона

Правда о наступлении ВСУ: Заявление командира русского батальона

Письмо от командира батальона Союза добровольцев Донбасса из-под Изюма опубликовал учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, подчеркнув, что допускает подобное публичное заявление в надежде, что так быстрее дойдёт до принимающих решения.

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