Правда о наступлении ВСУ: Заявление командира русского батальона

Письмо от командира батальона Союза добровольцев Донбасса из-под Изюма опубликовал учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, подчеркнув, что допускает подобное публичное заявление в надежде, что так быстрее дойдёт до принимающих решения.
Письмо от командира батальона Союза добровольцев Донбасса из-под Изюма опубликовал учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, подчеркнув, что допускает подобное публичное заявление в надежде, что так быстрее дойдёт до принимающих решения.
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