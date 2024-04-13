Весна в разгаре, а с ней пикники, прогулки на свежем воздухе … и загрязнение природы.

Когда вы проводите время в лесу или у реки, убирайте привезенный мусор с собой. К сожалению, многие люди ведут себя безответственно, оставляя после отдыха на природе мусор, в том числе упаковку из-под пищевых продуктов и остатки пищи.
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