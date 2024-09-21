Медвежий угол
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Медвежий угол

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Вячеслав Володин: Для тех, кто не понял с первого раза

Вячеслав Володин: Для тех, кто не понял с первого раза

Вячеслав Володин Для тех, кто не понял с первого раза Сегодня Европарламент призвал страны Евросоюза снять ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по территории нашей страны, усилить военную поддержку Украины, а также объявить сбор средств с населения Европы для нужд ВСУ.

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Комментарии
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Anatoli Sitnikow
Вот радость то американцам. Украина до последнего украинца, Россия до последнего русского. Давай - давай братва.........
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13 час.
kraft54
а какое у тебя решение?очевидно,что заказать пиццу или гамбургер и запить всё это 3-мя литрами пива,
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5 час.
k
kraft54
о-о-о какой умный!
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5 час.

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