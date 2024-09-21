Вячеслав Володин Для тех, кто не понял с первого раза Сегодня Европарламент призвал страны Евросоюза снять ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по территории нашей страны, усилить военную поддержку Украины, а также объявить сбор средств с населения Европы для нужд ВСУ.