Сеченовский центр материнства и детства открылся после масштабной модернизации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и ректор Сеченовского Университета академик РАН Петр Глыбочко открыли Сеченовский центр материнства и детства после масштабного капитального ремонта и переоснащения.
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