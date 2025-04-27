В Минздраве России назвали недостаточной работу ряда главврачей

Виктор Онегин

Тут не главврачи виновны,тут уровень общего образования вылезает задом. На производстве менеджеров могут переучить на мастера, Да и зама из вновь прибывших года за 3 можно довести до кондиции. Но с глубинными знаниями мастера своего дела уходят на пенсию. Стало быть не только медицина , но и всё посыплется. Ждём-с... Айтишники они делают продукт только в передовом, учёном, умном обществе.В неграмотном- только выполняют работу роботов.