Минстрой РФ сократит сроки рассмотрения заявки застройщика на предоставление проектного финансирования

В Минстрой РФ под председательством заместителя главы ведомства Никиты Стасишина состоялась совещание, где обсудили потенциал развития жилищного строительства в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии