SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

"Без маникюра в офис не приходить". Редакционный директор The Blueprint Александр Перепёлкин рассказал о дресс-коде для своих сотрудников

"Без маникюра в офис не приходить". Редакционный директор The Blueprint Александр Перепёлкин рассказал о дресс-коде для своих сотрудников

Редакционный директор The Blueprint Александр Перепёлкин рассказал о письме с требованиями по дресс-коду в офисе, которое он отправлял своим сотрудникам несколько лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии