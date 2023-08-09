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Гендиректор «Динамо» об уходе Норманна из-за дронов: «Матиас жил возле Москва-Сити, но от релокации отказался. Вся ситуация – лишь предлог, чтобы уйти бесплатно»

Гендиректор «Динамо» об уходе Норманна из-за дронов: «Матиас жил возле Москва-Сити, но от релокации отказался. Вся ситуация – лишь предлог, чтобы уйти бесплатно»

Сообщалось, что Норманн думал о разрыве контрактов с «Динамо» и «Ростовом», считая, что обстановка в России резко ухудшилась за последний месяц.

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