Под Киевом мог взорваться военный склад с боеприпасами

Согласно информации, опубликованной изданием «Страна.ua» со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого, под Киевом мог взорваться склад с боеприпасами.
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