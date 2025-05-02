Нефть завершает апрель крупнейшим падением с 2021 года Мировые цены на нефть продолжают снижаться и завершают апрель рекордным падением за более чем три года.
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Нефть завершает апрель крупнейшим падением с 2021 года Мировые цены на нефть продолжают снижаться и завершают апрель рекордным падением за более чем три года.
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