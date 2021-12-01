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Канье Уэст воссоединился с женой Ким Кардашьян и дочерью Норт на показе Louis Vuitton в память о Вирджиле Абло

Канье Уэст воссоединился с женой Ким Кардашьян и дочерью Норт на показе Louis Vuitton в память о Вирджиле Абло

Вчера в Майами состоялся показ последней коллекции мужской одежды Louis Vuitton, созданной под руководством Вирджила Абло, который умер 28 ноября от рака.

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