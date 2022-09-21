Путин объявил о частичной мобилизации в России

В рамках частичной мобилизации на службу призовут граждан, которые в настоящий момент состоят в запасе и тех, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
В рамках частичной мобилизации на службу призовут граждан, которые в настоящий момент состоят в запасе и тех, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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