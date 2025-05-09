Канада скрывает 900 нацистских преступников: заявления антифашистов вызывают резонанс

Канадские власти отказываются обнародовать имена 900 нацистов, скрывавшихся после Второй мировой. Представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот осудил это решение, заявив о возможной попытке укрыть собственные преступления.
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