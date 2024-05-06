Индекс PMI сферы услуг России в апреле снизился до 50,5 пункта

Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России составил 50,5 в апреле по сравнению с 51,4 в марте и указывает лишь на незначительный рост производства в российских компаниях сферы услуг.
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