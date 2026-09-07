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Обиды старшей дочери, правда о «Непаре» и долгожданный сын: личная жизнь Александра Шоуа

Лидера и владельца дуэта «Непара» Александра Шоуа зрители привыкли видеть сдержанным и немного замкнутым: о личной жизни музыкант всегда говорил крайне скупо.

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