# Чернильница Друзья, все мы знаем, что незаменимые иностранные специалисты довольно плотно оккупировали отдельные сферы на рынке труда.
Чиновники просыпаются: Ещё один регион ограничивает мигрантов в правах
Комментарии
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Регина Толстоброва
Лиха беда начало. скоро их отовсюду таких работников попрут.
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8 час.
Nikolay Zakharov
Очень ждём,когда проснется Губер Свердловской области и прогонит всю диаспору на родину.
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3 час.
Татьяна Романова
Особенно тяжела ноша у Куйвашева и Беглова, несут бедолаги, надрываются. Только не ответственность, а что-то другое.
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2 час.
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