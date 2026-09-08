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Ямаль о жалобах «Реала» на судей: «Если они два года ничего не выигрывают, это их проблема. «Барса» довольна судейством и вообще всем»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о жалобах « Реала » на судейство.  В пятницу мадридцы уступили «Бетису» в матче 4-го тура Ла Лиги (0:1) и теперь отстают на 3 очка от «Барселоны» в таблице.

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