Глава Феодосии оценил обстановку на нефтебазе

Сообщается, что факельное горение отсутствует. Ситуация стабилизировалась и находится под контролем.«Оперативные службы и наши муниципальные предприятия продолжают работу по ликвидации последствий возгорания.
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