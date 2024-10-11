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Глава Феодосии оценил обстановку на нефтебазе

Глава Феодосии оценил обстановку на нефтебазе

Сообщается, что факельное горение отсутствует. Ситуация стабилизировалась и находится под контролем.«Оперативные службы и наши муниципальные предприятия продолжают работу по ликвидации последствий возгорания.

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